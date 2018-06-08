Германия с минимальным счётом обыграла Саудовскую Аравию

Сборная Германии в последнем матче перед мундиалем встретилась с Саудовской Аравией. В последних играх немцы выглядели невыразительно, никак не могли победить в товарищеских поединках, поэтому соперник уровня Саудовской Аравии был как нельзя кстати. Нужно было победить, чтобы появилась уверенность в своих силах.

Немцы с первых минут побежали в атаку, мог забить Хуммельс после навеса со штрафного, однако мяч разминулся со штангой. Далее проявил себя Вернер, он вышел на ударную позицию, но все же попал в ногу защитника. Тимо очень старался и через несколько минут все же открыл счет. Ройс отдал пас на правый край штрафной, а Вернер точно пробил в ближний угол. Через две минуты уже Ройс должен был вбивать свое имя на табло стадиона, но Марконе сумел реализовать выход один на один, пробив в штангу.

В середине тайма Германия забила второй гол, но он был отменен из-за офсайда у Хедиры. Хозяева поля продолжали идти вперед и создавать моменты, неплохо пробивал Вернер, но в створ не попал. Затем гостей снова спасла штанга, Аль Маюф отбил игровой снаряд в каркас ворот после выстрела Крооса, через минуту Томас Мюллер забил еще один гол, но снова из офсайда.

Гол назревал, у обороны Саудовской Аравии закружилась голова, в итоге гости забили сами себе. После прострела Киммиха Хавсави красиво срезал мяч в свои ворота.

Саудовская Аравия также пыталась атаковать, все тот же Хавсави и Аль Муваллад имели неплохие моменты, но им постоянно не хватало нескольких сантиметров, чтобы поразить цель.

Во втором тайме пошла серия замен, темп упал, моментов в игре долгое время не было. Самое интересное команды оставили на концовку. Аль-Маюф вытащил мяч из угла после выстрела Мюллера, затем после контратаки Брандт едва не выскочил один на один, но вратарь его опередил. Гости на это ответили моментом, который завершился назначением пенальти. Хедира сбил Аль Джассима, но Аль-Сахлави не сумел переиграть Тер Штегена. Однако без гола гости с поля не ушли: Аль Джассим точно пробил под перекладину, успев на добивание.

Германия – Саудовская Аравия 2:1

Голы: Вернер, 9 – 1:0, Хавсави в свои ворота 42 – 1:1, Аль Джассим – 2:1

Германия: Нойер (Тер Штеген, 46) , Киммих, Боатенг (Зюле, 46), Хуммельс (Гинтер, 86), Хектор, Хедира, Кроос, Мюллер (Брандт, 74), Дракслер, Ройс (Гюндоган, 58), Вернер (Гомес, 64).

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Шахрани, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Харби (Аль-Бурайк, 46), Отайф (Аль-Мугахви), Аль-Фаридж, Аль-Джассим, Аль-Муваллад, Аль-Шехри, Аль-Доссари (Бахерби, 88).

Вячеслав Горбачев

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