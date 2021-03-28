Германия с трудом победила Румынию в отборе ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии на выезде победила команду Румынии со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Серж Гнабри.

Румыния – Германия - 0:1 (0:1)

Гол: Гнабри, 16 - 0:1

Румыния: Ницэ, Тошка, Кирикеш, Камора (Буркэ, 46), Марин, Попеску, Станчу, Хаджи (Максим, 83), Михэилэ (Ман, 66), Кешерю (Пушкаш, 66), Тэнасе (Чикылдэу, 83).

Германия: Нойер, Рюдигер, Клостерманн, Гинтер, Хавертц (Вернер, 77), Гюндоган, Гнабри (Нойхаус, 90), Горетцка, Сане (Юнес, 90), Киммих, Джан.

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