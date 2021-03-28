Германия с трудом победила Румынию в отборе ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизвестен
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии на выезде победила команду Румынии со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Серж Гнабри.
Румыния – Германия - 0:1 (0:1)
Гол: Гнабри, 16 - 0:1
Румыния: Ницэ, Тошка, Кирикеш, Камора (Буркэ, 46), Марин, Попеску, Станчу, Хаджи (Максим, 83), Михэилэ (Ман, 66), Кешерю (Пушкаш, 66), Тэнасе (Чикылдэу, 83).
Германия: Нойер, Рюдигер, Клостерманн, Гинтер, Хавертц (Вернер, 77), Гюндоган, Гнабри (Нойхаус, 90), Горетцка, Сане (Юнес, 90), Киммих, Джан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20