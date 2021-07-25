Германия с трудом победила Саудовскую Аравию

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Олимпийских игр Германия победила Саудовскую Аравию со счетом 3:2.

В начале встречи счет открыл Надим Амири, но затем равновесие восстановил Сами Аль-Наджи. В концовке тайма немцев вывел вперед Рагнар Ахе, но вскоре Аль-Наджи восстановил равновесие, оформив дубль. Победу Германии принес Феликс Удуохай.

Саудовская Аравия – Германия - 2:3 (1:2)

Голы: Амири, 12 - 0:1, Аль-Наджи, 30 - 1:1, Ахе, 43 - 1:2, Аль-Наджи, 50 - 2:2, Удуохай, 75 - 2:3

Германия: Мюллер, Пипер, Удуохай, Раум, Хенрихс, Амири (Шлоттербек, 73), Левен, Майер (Штах, 69), Крузе, Тойхерт (Торунарига, 69), Ахе (Рихтер, 83).

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