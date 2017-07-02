Германия стала второй сборной в истории, которая выиграла чемпионат мира, Европы и Кубок Конфедераций

В финальном матче Кубка Конфедераций сборная Германии обыграла Чили со счетом 1:0.

Благодаря этому немцы стали второй сборной в истории, которая выиграла чемпионат мира, Европы и Кубок Конфедераций.

Ранее подобное достижение покорилось сборной Франции.

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