Германия сыграла вничью с Данией в товарищеском матче
Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен
В товарищеском матче сборные Германии и Дании победителя не выявили (1:1).
У немцев отличился Флориан Нойхаус, у датчан — Юссуф Поульсен.
Напомним, что сборная Дании — соперник сборной России по Евро-2020, также в группе В сыграют Бельгия и Финляндия. Немцы выступят в группе F со сборными Франции, Венгрии и Португалии.
Товарищеский матч
Германия — Дания — 1:1 (0:0)
Голы: Нойхаус, 48 (1:0). Поульсен, 71 (1:1).
Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер, Зюле, Гозенс (Гюнтер, 79), Клостерманн (Кох, 60), Мюллер, Гнабри (Фолланд, 79), Сане (Хофманн, 86), Киммих, Нойхаус.
Дания: Шмейхель, Кьер (Бойлесен, 80), Вестергор, Мехле, Васс (Кристенсен, 85), Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг (Стрюгер Ларсен, 68), Поульсен (Йергенсен, 80), Брэйтуэйт (Дамсгор, 80), Сков Ольсен (Дольберг, 46).
Также не пропустите: "Валенсия" арендовала голкипера тбилисского "Динамо". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ФИФА оштрафовала "ПСЖ" на 9 тысяч евро
-
Голландия не смогла обыграть Шотландию в товарищеском матче
-
Германия сыграла вничью с Данией в товарищеском матче
-
Англия обыграла Австрию благодаря голу Букайо Сака
-
Франция обыграла Уэльс в первом матче после возвращения Бензема
-
"Валенсия" арендовала голкипера тбилисского "Динамо"
-
Бензема не забил пенальти в первом матче после возвращения в сборную Франции
-
Глава "Манчестер Сити" высказался о Суперлиге
-
Лукаку сказал, что останется в "Интере"
-
"Ривер Плейт" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Дриусси
-
"Реал" общался с Моуринью перед назначением Анчелотти
-
В РФС огорчены работой Кашшаи. Начались поиски замены
-
Анчелотти прокомментировал работу Зидана в "Реале"
-
Гус Тиль высказался об аренде в "Фейеноорд"
-
"Барселона" уже завтра может объявить о том, что Куман остается
-
Мбаппе с восхищением высказался о Роналду и Месси
-
Роберто Мартинес высказался о травме Де Брюйне
-
Варан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" общается с агентами Андре Силвы
-
Анчелотти прокомментировал результативность Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18