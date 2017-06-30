Германия U-21 - Испания U-21 - 1:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор финального матча молодёжного Евро-2017 между сборными Германии и Испании.
Не пропустите: Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд. | http://soccernews.ru
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