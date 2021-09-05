Германия уничтожила Армению в отборе ЧМ-2022

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Германия уничтожила Армению в отборе ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Германия на своем поле разгромила Армению со счетом 6:0.

Победу немецкой сборной принесли дубль Сержа Гнабри, а также голы Марко Ройса, Тимо Вернера, Йонаса Хофманна и Карима Адейеми.

Германия, набрав 12 очков, занимает первое место в группе J. Армения с 10 очками опустилась на вторую позицию.

Германия – Армения - 6:0 (4:0)
Голы: Гнабри, 6 - 1:0, Гнабри, 15 - 2:0, Ройс, 35 - 3:0, Вернер, 45 - 4:0, Хофманн, 52 - 5:0, Адейеми, 90 - 6:0

Германия: Нойер, Зюле, Керер (Раум, 83), Рюдигер, Киммих (Гюндоган, 61), Хофманн, Ройс (Виртц, 61), Горетцка, Сане (Мусиала, 60), Вернер, Гнабри (Адейеми, 72).

Армения: Юрченко, Оганесян, Ароян, Амбарцумян (Тертерян, 57), Ангуло (Удо, 46), Восканян, Мхитарян, Байрамян (Аванесян, 82), Барсегян (Бичахчян, 70), Адамян (Гелоян, 46), Григорян.

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