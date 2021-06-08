Германия уничтожила Латвию в товарищеском матче

Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

Сборная Германии в товарищеском матче победила команду Латвии (7:1).

Товарищеский матч

Германия — Латвия — 7:1 (5:0)

Голы: Гозенс, 19 (1:0). Гюндоган, 21 (2:0). Мюллер, 27 (3:0). Озолс, 39 — в свои ворота (4:0). Гнабри, 45 (5:0). Вернер, 50 (6:0). Савельев, 75 (6:1). Сане, 76 (7:1).

Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер, Рюдигер (Зюле, 61), Гозенс (Гюнтер, 61), Кроос, Мюллер (Мусиала, 76), Гюндоган (Эмре Джан, 61), Гнабри (Сане, 46), Киммих, Хаверц (Вернер, 46).

Латвия: Озолс, Ошс (Максименко, 46), Черномордис, Карклиньш (Кроллис, 61), Зюзин (Савельев, 68), Юрковскис, Эмсис, Цыганик (Яунземс, 68), Икауниекс (Тарасов, 46), Ульдрикис (Варславанс, 80), Федоров.

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