Германия уверенно обыграла Северную Македонию в отборе на ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен
Сборная Германии на выезде уверенно обыграла команду Северной Македонии в матче квалификации к ЧМ-2022.
Северная Македония - Германия - 0:4
Голы: Хавертц, 50 - 0:1, Вернер, 70 - 0:2, Вернер, 73 - 0:3, Мусиала, 83 - 0:4.
Северная Македония - Димитриевски, Муслиу, Ристовски (Ашковски, 77), Велкоски, Алиоски, Костадинов (Ристевски, 77), Николов (Ракип, 58), Чурлинов, Адеми (Спировски, 29), Элмаз, Яхович (Миовски, 58).
Германия - Нойер, Зюле, Керер, Клостерманн, Раум, Киммих, Хавертц (Адейеми, 61), Горетцка (Виртц, 61), Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Гнабри (Хофманн, 74).
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|Команда
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|О
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|Бавария Мюнхен
|32
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|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20