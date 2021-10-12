Германия уверенно обыграла Северную Македонию в отборе на ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

Сборная Германии на выезде уверенно обыграла команду Северной Македонии в матче квалификации к ЧМ-2022.

Северная Македония - Германия - 0:4

Голы: Хавертц, 50 - 0:1, Вернер, 70 - 0:2, Вернер, 73 - 0:3, Мусиала, 83 - 0:4.

Северная Македония - Димитриевски, Муслиу, Ристовски (Ашковски, 77), Велкоски, Алиоски, Костадинов (Ристевски, 77), Николов (Ракип, 58), Чурлинов, Адеми (Спировски, 29), Элмаз, Яхович (Миовски, 58).

Германия - Нойер, Зюле, Керер, Клостерманн, Раум, Киммих, Хавертц (Адейеми, 61), Горетцка (Виртц, 61), Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Гнабри (Хофманн, 74).

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