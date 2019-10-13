Германия в меньшинстве разобралась с Эстонией, Уэльс сыграл вничью с Хорватией и другие результаты отбора Евро-2020

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Германия в меньшинстве разобралась с Эстонией, Уэльс сыграл вничью с Хорватией и другие результаты отбора Евро-2020

Представляем результаты матчей отборочного раунда Евро-2020.

Группа С

Эстония - Германия 0:3

Голы: Гюндоган, 51 - 0:1, Гюндоган, 57 - 0:2, Вернер, 71 - 0:3

Эстония: Лепметс, Камс, Тамм, Пикк, Баранов, Васильев (Кяйт, 61), Антонов, Саппинен (Зенев, 56), Айнсалу, Метс, Лийвак (Оямаа, 77).

Германия: Нойер, Хальстенберг, Зюле, Клостерманн, Киммих, Гюндоган, Джан, Ройс (Сердар, 77), Хавертц, Брандт (Амири, 86), Вальдшмидт (Вернер, 66).

Удаление: Джан (14).     


Группа Е

Уэльс - Хорватия 1:1

Голы: Влашич, 9 - 0:1, Бэйл, 45 - 1:1

Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Моррелл, 50), Родон, Локьер, Робертс, Уильямс (Уилсон, 68), Джеймс, Бэйл, Аллен, Дэвис, Мур (Робертс, 86).

Хорватия: Ливакович, Едвай, Баришич, Ловрен, Вида, Брекало, Перишич, Ковачич (Ракитич, 46), Влашич, Модрич, Петкович (Ребич, 64).


Группа G

Польша - Северная Македония 2:0

Голы: Франковски, 74 - 1:0, Милик, 80 - 2:0

Польша: Щесны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца, Шиманьски (Милик, 68), Зелиньски, Гуральски, Крыховяк, Гросицки (Франковски, 73), Левандовски.

Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Ристовски (Радески, 82), Бейтулаи, Спировски, Николов (Стойлов, 88), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Трайковски, 73), Пандев.


Словения - Австрия 0:1

Гол: Пош, 21 - 0:1

Словения: Облак, Струна, Мевля, Стоянович, Иличич, Балковец, Крхин (Попович, 79), Вербич (Берич, 69), Куртич, Шпорар, Безяк (Зайц, 61).

Австрия: Станкович, Хинтереггер, Пош, Драгович, Ульмер, Лаймер, Ильзанкер, Баумгартлингер, Лазаро (Триммель, 88), Грегорич (Онисиво, 83), Забитцер (Кайнц, 90).

Удаление: Попович (89).  

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Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
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