Германия в меньшинстве разобралась с Эстонией, Уэльс сыграл вничью с Хорватией и другие результаты отбора Евро-2020
Представляем результаты матчей отборочного раунда Евро-2020.
Группа С
Эстония - Германия 0:3
Голы: Гюндоган, 51 - 0:1, Гюндоган, 57 - 0:2, Вернер, 71 - 0:3
Эстония: Лепметс, Камс, Тамм, Пикк, Баранов, Васильев (Кяйт, 61), Антонов, Саппинен (Зенев, 56), Айнсалу, Метс, Лийвак (Оямаа, 77).
Германия: Нойер, Хальстенберг, Зюле, Клостерманн, Киммих, Гюндоган, Джан, Ройс (Сердар, 77), Хавертц, Брандт (Амири, 86), Вальдшмидт (Вернер, 66).
Удаление: Джан (14).
Группа Е
Уэльс - Хорватия 1:1
Голы: Влашич, 9 - 0:1, Бэйл, 45 - 1:1
Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Моррелл, 50), Родон, Локьер, Робертс, Уильямс (Уилсон, 68), Джеймс, Бэйл, Аллен, Дэвис, Мур (Робертс, 86).
Хорватия: Ливакович, Едвай, Баришич, Ловрен, Вида, Брекало, Перишич, Ковачич (Ракитич, 46), Влашич, Модрич, Петкович (Ребич, 64).
Группа G
Польша - Северная Македония 2:0
Голы: Франковски, 74 - 1:0, Милик, 80 - 2:0
Польша: Щесны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца, Шиманьски (Милик, 68), Зелиньски, Гуральски, Крыховяк, Гросицки (Франковски, 73), Левандовски.
Северная Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Ристовски (Радески, 82), Бейтулаи, Спировски, Николов (Стойлов, 88), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Трайковски, 73), Пандев.
Словения - Австрия 0:1
Гол: Пош, 21 - 0:1
Словения: Облак, Струна, Мевля, Стоянович, Иличич, Балковец, Крхин (Попович, 79), Вербич (Берич, 69), Куртич, Шпорар, Безяк (Зайц, 61).
Австрия: Станкович, Хинтереггер, Пош, Драгович, Ульмер, Лаймер, Ильзанкер, Баумгартлингер, Лазаро (Триммель, 88), Грегорич (Онисиво, 83), Забитцер (Кайнц, 90).
Удаление: Попович (89).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3