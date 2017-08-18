Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

"Бавария" – "Байер"

Стадион: "Альянц Арена"

Начало матча: 21:30

Арбитр: Тобиас Штилер

Мюнхенская "Бавария" начинает очередной поход за серебряной салатницей матчем с "Байером". Команда Анчелотти – главный фаворит чемпионата Германии, мало кто сомневается, что мюнхенский клуб завоюет очередной трофей, так как конкуренты слишком слабы и нестабильны. "Бавария" может только сама отдать чемпионский титул, что будет большой сенсацией. Мюнхенский клуб в межсезонье провел хорошую трансферную кампанию, арендовав у "Реала" Хамеса Родригеса, а также купив у "Лиона" Корентена Толиссо. Также клуб подписал контракты с немцами Руди и Зюле и окончательно выкупил права на француза Кингсли Комана. "Бавария" выглядит очень мощно, главная же цель мюнхенского клуба – Лига чемпионов. Среди потерь можно выделить уход в "Ювентус" Дугласа Косты и Мехди Бенатия, а также завершивших карьеру Хаби Алонсо и Филиппа Лама.

"Байер" последние годы постоянно занимал место в четверке, однако в прошлом сезоне случился провал. "Фармацевты" финишировали в Бундеслиге лишь на 12 месте. Стартующий сезон также обещает быть очень сложным. "Байер" покинули Хакан Чалханоглу ("Милан"), Чичарито ("Вест Хэм"), Омер Топрак ("Боруссия" Дортмунд) и Кириякос Пападопулос ("Гамбург"). Также постоянно ходят слухи об уходе лидера команды Юлиана Брандта. Рано или поздно молодой немец все же покинет Леверкузен, его нынешнему "Байеру" будет заменить невероятно сложно. Летнее трансферное окно нельзя занести в актив команде Тайфуна, привлечь в свои ряды удалось лишь Доминика Кора и Свена Бендера, который воссоединится в Леверкузене со своим братом Ларсом. Этого усиления вряд ли хватит "фармацевтам", которые рискуют второй сезон подряд остаться без еврокубков.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 79 официальных встреч: 47 побед у "Баварии", 16 – у "Байера", 16 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Бавария" выиграла у "Байера" на своем поле со счетом 2:1, в Леверкузене команды сыграли 0:0.

"Байер" не выигрывал в Мюнхене с 2012 года. Всего же "фармацевты" лишь трижды выигрывали на поле "Баварии". Также они добились побед в 1989 и 1986 году.

Ориентировочные составы:

"Бавария": Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих, Руди, Толиссо, Рибери, Мюллер, Роббен, Левандовски.

"Байер": Лено, Хенрикс, Та, С. Бендер, Венделл, Кор, Арангис, Кампль, Беллараби, Мехмеди, Фолланд.

Прогноз на матч:

"Байер" не выигрывал в Мюнхене и в лучшие времена, сейчас же команда из Леверкузена даже не является претендентом на медали. "Байер" ослаб, команда Тайфуна вряд ли что-либо противопоставит "Баварии".

Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 1.20, на ничью – 6.70, на "Байер" – 14.50.

Вячеслав Горбачев

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