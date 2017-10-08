Германия впервые пропустила гол дома за последние семь матчей

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Германии играет с Азербайджаном.

В середине первой половины счет сравнял нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев.

Стоит отметить, что немцы впервые пропустили гол в домашнем поединке впервые за семь матчей. В последний раз Германия пропускали дома в мае прошлого года от Словакии (1:3).

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