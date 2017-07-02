Германия впервые стала победителем Кубка Конфедераций

В финала Кубка Конфедераций сборная Германии победила Чили со счетом 1:0.

Победа в этот турнире стала первой в истории немецкой сборной.

По количеству титулов Германия догнала Аргентину, Мексику и Данию. Чаще победителями становились только Бразилия (4) и Франция (2).

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