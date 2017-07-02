Германия впервые стала победителем Кубка Конфедераций

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Германия впервые стала победителем Кубка Конфедераций

В финала Кубка Конфедераций сборная Германии победила Чили со счетом 1:0.

Победа в этот турнире стала первой в истории немецкой сборной.

По количеству титулов Германия догнала Аргентину, Мексику и Данию. Чаще победителями становились только Бразилия (4) и Франция (2).

Не пропустите: Чили - Германия - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
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