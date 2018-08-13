Героическая баллада о терпении: "Зенит" в меньшинстве вырывает победу у "Рубина"

Третий тур РПЛ завершался в Казани матчем между местным "Рубином" и питерским "Зенитом". После победы "Краснодара" над "Уфой" часом ранее стало известно, что победитель этой пары взлетит наверх турнирной таблицы. В случае с "Рубином", правда, это лидерство не было бы единоличным, но по разницы забитых и пропущенных голов "Спартак" остался бы ниже. У "Зенита" задачи иные. Подопечным Семака нужно было хоть немного реабилитироваться за разгроа в Минске, который уже вошел на темные страницы истории российского футбола. Собственно, матч все рассудил по-своему!

Все началось с откровенно скучного и "безмоментного" первого тайма. Хотя движение по полю было очень даже неплохое и осмысленное. Стоит признать, что в этой суматохе "Рубин" смотрелся несколько лучше, да и статистически подопечные Бердыева превосходили питерцев. Особенно это касалось ударов, которых у казанцев было аж 5 против ноля у подопечных Семака.

Но даже несмотря на преимущество, ничего толкового "Рубин" в первом тайме не создал. Вспоминается разве что удар Могилевеца на 13 минуте из-за пределов штрафной площади. Выстрел был сильным, точным, с рабочей левой, но пришелся прямо в голкипера – Лунин зафиксировал мяч в руках. У "Зенита" совсем ничего. Большую часть первой половины матча питерцы проводили на чужой половине поле, однако их набеги ударялись об казанские волнорезы в лице целых пяти защитников.

В начале второго тайма ровным счетом ничего не изменилось. "Зенит" как изображал миниатюру "рыба об лед", так и продолжил изображать. Надежда на изменение ситуации пришла на 61 минуте, когда питерцы создали свой первый момент в матче, да и сразу голевой. Смольников совершил подачу в штрафную площадь, а Ерохин в касание замыкал навес на дальней штанге Удар ногой получился опасным, но в дальний угол не попал. Сразу после этого в составе "Рубина" забил Азмун, но арбитр гол не засчитал из-за офсайда.

На 71 минуте все планы Семака начали в прямом смысле слова разваливаться. Далер Кузяев за каких-то 7 минут схлопотал 2 "горчичника" за опасную игру, и судья незамедлительно указал полузащитнику на подтрибунное помещение. Для него матч был окончен. Сразу после этого хороший момент имел "Рубин". Могелевец пробивал с дальней дистанции, но Лунев не спал и вытащил мяч из дальнего угла.

После всех трудностей судьба преподнесла подопечным Семака невиданный подарок, который никак не выплывал из хода игры. Артем Дзюба хорошо поборолся на правом фланге и отобрал мяч у Байрамяна, после чего сразу же прострелил на набегающего во вратарскую площадь Ерохина. Вингер сохранял спокойствие и хладнокровно переиграл Джанаева – 0:1.

После пропущенного гола "Рубин" навалился на ворота питерцев и не отпускал их до самого финального свистка. Но серия забросов и ударов с дальней дистанции результатов не принесла. По итогам матча "Зенит" заработал свое 9 очко в РПЛ и единолично возглавил лигу, не пропустил при этом ни одного гола. Не сказать, что эта победа как-то реабилитирует подопечных Семака за Минск, но в чемпионате пока все идет очень даже неплохо. А вот "Рубин" впервые в сезоне не забивает и проигрывает. Пока подопечные Бердыева на 8 месте.

"Рубин" – "Зенит" – 0:1

Голы: Ерохин – 78 – 0:1.

Удаление: Кузяев, 71

"Рубин": Джанаев – Кудряшов (Устинов, 45+1), Навас, Чико, Сорокин, Байрамян – Коновалов, Могилевец, Каболов – Бухаров (Шекари, 46), Азмун.

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Мевля, Наббиулин – Паредес, Нобоа, Кузяев – Мак (Анюков, 87), Шатов (Ерохин, 46), Дзюба (Заболотный, 83).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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