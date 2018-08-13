Героическая баллада о терпении: "Зенит" в меньшинстве вырывает победу у "Рубина"
Третий тур РПЛ завершался в Казани матчем между местным "Рубином" и питерским "Зенитом". После победы "Краснодара" над "Уфой" часом ранее стало известно, что победитель этой пары взлетит наверх турнирной таблицы. В случае с "Рубином", правда, это лидерство не было бы единоличным, но по разницы забитых и пропущенных голов "Спартак" остался бы ниже. У "Зенита" задачи иные. Подопечным Семака нужно было хоть немного реабилитироваться за разгроа в Минске, который уже вошел на темные страницы истории российского футбола. Собственно, матч все рассудил по-своему!
Все началось с откровенно скучного и "безмоментного" первого тайма. Хотя движение по полю было очень даже неплохое и осмысленное. Стоит признать, что в этой суматохе "Рубин" смотрелся несколько лучше, да и статистически подопечные Бердыева превосходили питерцев. Особенно это касалось ударов, которых у казанцев было аж 5 против ноля у подопечных Семака.
Но даже несмотря на преимущество, ничего толкового "Рубин" в первом тайме не создал. Вспоминается разве что удар Могилевеца на 13 минуте из-за пределов штрафной площади. Выстрел был сильным, точным, с рабочей левой, но пришелся прямо в голкипера – Лунин зафиксировал мяч в руках. У "Зенита" совсем ничего. Большую часть первой половины матча питерцы проводили на чужой половине поле, однако их набеги ударялись об казанские волнорезы в лице целых пяти защитников.
В начале второго тайма ровным счетом ничего не изменилось. "Зенит" как изображал миниатюру "рыба об лед", так и продолжил изображать. Надежда на изменение ситуации пришла на 61 минуте, когда питерцы создали свой первый момент в матче, да и сразу голевой. Смольников совершил подачу в штрафную площадь, а Ерохин в касание замыкал навес на дальней штанге Удар ногой получился опасным, но в дальний угол не попал. Сразу после этого в составе "Рубина" забил Азмун, но арбитр гол не засчитал из-за офсайда.
На 71 минуте все планы Семака начали в прямом смысле слова разваливаться. Далер Кузяев за каких-то 7 минут схлопотал 2 "горчичника" за опасную игру, и судья незамедлительно указал полузащитнику на подтрибунное помещение. Для него матч был окончен. Сразу после этого хороший момент имел "Рубин". Могелевец пробивал с дальней дистанции, но Лунев не спал и вытащил мяч из дальнего угла.
После всех трудностей судьба преподнесла подопечным Семака невиданный подарок, который никак не выплывал из хода игры. Артем Дзюба хорошо поборолся на правом фланге и отобрал мяч у Байрамяна, после чего сразу же прострелил на набегающего во вратарскую площадь Ерохина. Вингер сохранял спокойствие и хладнокровно переиграл Джанаева – 0:1.
После пропущенного гола "Рубин" навалился на ворота питерцев и не отпускал их до самого финального свистка. Но серия забросов и ударов с дальней дистанции результатов не принесла. По итогам матча "Зенит" заработал свое 9 очко в РПЛ и единолично возглавил лигу, не пропустил при этом ни одного гола. Не сказать, что эта победа как-то реабилитирует подопечных Семака за Минск, но в чемпионате пока все идет очень даже неплохо. А вот "Рубин" впервые в сезоне не забивает и проигрывает. Пока подопечные Бердыева на 8 месте.
"Рубин" – "Зенит" – 0:1
Голы: Ерохин – 78 – 0:1.
Удаление: Кузяев, 71
"Рубин": Джанаев – Кудряшов (Устинов, 45+1), Навас, Чико, Сорокин, Байрамян – Коновалов, Могилевец, Каболов – Бухаров (Шекари, 46), Азмун.
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Мевля, Наббиулин – Паредес, Нобоа, Кузяев – Мак (Анюков, 87), Шатов (Ерохин, 46), Дзюба (Заболотный, 83).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
Не пропустите! Возвращение немецкой машины? Чего ждать от "Баварии" с Нико Ковачем у руля
опрос
главное
-
Символическая сборная 3-го тура РФПЛ
-
Выжить в турецком аду: "Бенфика" едет в гости к "Фенербахче"
-
Отступать некуда, позади Лига Европы: "Спартак" сразится с ПАОКом за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов
-
Путь к Лиге Чемпионов: киевское "Динамо" принимает "Славию"
-
Лига Чемпионов с белорусским акцентом: БАТЭ сыграет с "Карабахом"
Лента новостей
-
Тренер "Ромы" мог возглавить "Зенит"
-
Фанат испортил важный документ ради автографа Дзюбы
-
"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение о продаже Пьянича
-
Знаменитый фанат "Спартака" рассказал, как команде нужно сыграть с ПАОКом
-
Бывший лидер ЦСКА перейдет в ПАОК
-
Бизяк прокомментировал свой переход в "Уфу"
-
"Ницца" намерена перехватить трансферную цель "Локомотива"
-
"Севилья" определилась с заменой для Нзонзи
-
Флаг "Краснодара" побывал в космосе
-
Легенда "Арсенала" критически отозвался о работе Эмери
-
3
"Атлетико" пытался подписать защитника "Тоттенхэма"
-
1
"Севилья" озвучила стоимость Бен-Йеддера
-
Уткин раскритиковал "Динамо" за "дело Ташаева"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для ключевого футболиста
-
Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва
-
"Леганес" арендовал игрока "Реала"
-
1
ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу
-
"Уфа" усилилась словенским форвардом
-
На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков
-
2
Экс-игрок минского "Динамо": "Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|3
|7
|2
|Оренбург
|3
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Краснодар
|3
|6
|5
|Ростов
|3
|6
|6
|Уфа
|3
|4
|7
|Рубин
|2
|4
|8
|Арсенал Тула
|3
|4
|9
|Крылья Советов
|3
|4
|10
|Ахмат
|3
|3
|11
|Анжи
|3
|3
|12
|Динамо Москва
|3
|3
|13
|ЦСКА Москва
|3
|2
|14
|Локомотив Москва
|3
|2
|15
|Урал
|3
|1
|16
|Енисей Красноярск
|3
|1