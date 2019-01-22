Герой вторых дивизионов. Приключения легенды «Ювентуса» Давида Трезеге на самом дне

Если мы захотим рассмотреть лучшие моменты карьеры Давида Трезеге, то обязательно вспомним его «золотой гол» на Евро-2000, благодаря которому французы выиграли турнир и доказали, что победа на домашнем мундиале не была случайностью.

Трезеге добился многого и на международной, и на клубной арене. Но, что интересно, два года он провёл во вторых дивизионах, пытаясь помочь павшим гигантам, за которые выступал. Он мог запросто помахать ручкой и перейти в команду удачливее, но Трезеге был не таков.

Трезеге родился в Руане в 1977 году. Французский портовый город на Сене видал немало мигрантов, и среди них оказался и Хорхе Трезеге – отец Давида. Хорхе был видным футболистом, и три года провёл в ФК «Руан». Но после завершения контракта семья собрала вещи и вернулась в Буэнос-Айрес. Сыну тогда было всего два года.

Именно здесь Давид стал делать свои первые профессиональные шаги. В клубе «Платенсе» он быстро сделал себе имя, а его дебют состоялся уже в 16 лет. Но закрепиться в основе не удалось – попросту не хватило времени. Не успели трибуны «Сьюдад Висенте-Лопес» выучить имя своего нового героя, как его позвал к себе «Монако». Помог и очевидный талант нападающего, и французские связи Хорхе.

Монако

Немного поиграв за резервы, Трезеге очутился в основе. То был сезон 1997/98, и Давид уже успел нашуметь: он стал лучшим молодым игроком Лиги 1 и принял активное участие в лигочемпионской кампании, в ходе которой монегаски дошли до полуфинала.

Тощий, но мощный, быстрый и прыгучий, форвард так впечатлял, что даже попал в сборную Франции на домашний чемпионат мира. Пока ещё не основной, но очень талантливый, он шесть раз вышел на поле, забил один гол и реализовал пенальти в четвертьфинале против Италии.

Что касается «Монако», то тут всё было отлично: в сезоне 1999/2000 удалось взять золото Лиги 1. Но несмотря на отличную игру в сильнейшем клубе страны, сборная особо на него не полагалась. До Евро-2000 Трезеге лишь дважды вышел в синем: он сыграл и забил Голландии и провёл пару минут в полуфинале с Португалией.

В финале Тразеге заменил Юрия Джоркаеффа на 76 минуте. Франция проигрывала со счётом 1:0. Сначала своё слово вставил Сильвен Вильтор, а затем на 103 минуте и сам Трезеге.

Ювентус

Впечатляющая игра в «Монако» и сборной убедили «Ювентус» в необходимости действовать. Правда, первый сезон ушёл на адаптацию – главный тренер Карло Анчелотти больше доверял знакомым Инзаги и Дель Пьеро. Но в сезоне 2001/02 французу наконец позволили раскрыться.

И он не разочаровал: 24 гола позволили ему разделить с Дарио Хубнером звание лучшего бомбардира Серии А. А вот что делить не пришлось, это титул футболиста года.

Следующий сезон, к сожалению, оставил двоякое послевкусие. Вечный враг футболиста – травмы – начали досаждать нападающему, который в итоге вышел на поле не больше 30 раз. Что ещё обиднее, он оплошал в послематчевой серии пенальти в игре «Ювентуса» и «Милана» в финале ЛЧ.

За шесть сезонов Трезеге в Италии «Юве» взял четыре скудетто. Всё шло отлично до тех пор, пока полиция раскрыла подробности коррупционного скандала «кальчополи», в результате чего «старая синьора» лишилась чемпионского титула и упала в пучины Серии Б. Члены руководства Лучано Моджи и Антонио Джираудо были отстранены от футбола на пять лет.

Понятное дело, многие звёздные имена не преминули распрощаться с «Юве»: тренер Фабио Капелло, Эмерсон, Фабио Канноваро, Лилиан Тюрам и Джанлука Дзамбротта… даже Адриан Муту, проведший в Турине один сезон, ушёл в «Фиорентину. Патрик Виейра и Златан Ибрагимович ушли в «Интер», который кичился званием теперь уже самого сильного клуба итальянского футбола.

Но ушли не все. Трезеге, Дель Пьеро, Павел Недвед, Мауро Каморанези и Джанлуиджи Буффон решили остаться. «Пять самураев» не могли просто так оставить команду у разбитого корыта. Помочь им решил Дидье Дешам – тренер, которого Трезеге отлично знал по сборной.

Это было унизительное время. Даже дебютный матч разочаровал: «Римини» сумел спастись от поражения, сравняв счёт на 75-й минуте.

Но вскоре туринцы собрались. Во главе с надёжным (семь игр «в сухую») Буффоном команда стала выигрывать один матч за другим. Трезеге же записал в свой актив первый домашний гол сезона, позволив переиграть «Виченцу». Ещё до игры «Трезагол» заработал заслуженные овации трибун – клуб праздновал 125 голов за авторством своего любимца.

Далее – больше. Несколько голов от француза получили «Модена» и «Пьяченца», а череду побед удалось прервать только «Наполи», который в итоге занял второе место. После «Юве» провёл ещё семь игр без поражения.

Настал зимний перерыв, в последний матч перед которым Трезеге удалось вновь отметиться. Но вот возвращение после каникул было не лучшим: «Монтова» взяла своё дома. После всё было отлично вплоть до марта, когда «Брешия» сумела переиграть будущих чемпионов. То было их последнее поражение в сезоне.

После «Брешии» «Ювентус» взял 30 очков из возможных 36, переиграв «Наполи» и «Дженоа». Последний гол генуэзцам забил опять Трезеге. Ещё немного, и возвращение в Серию А было бы неизбежным.

19 мая «Юве» преодолел путь в 500 км для того чтобы встретиться с «Ареццо». Победа гарантировала золото второго дивизиона. Триллера не случилось: не без помощи француза итоговый счёт составил 5:1. Даже Дешам улыбался: он не знал, какие повороты его ждали впереди.

Важнейший матч конца сезона состоялся на «Стадио Олимпико». Игра принципиальная: «Юве» готовился отомстить «Монтове». Свежекоронованные чемпионы выиграли 2:0, а Трезеге стал автором первого мяча на 55-й минуте. Сразу после матча появились новости, что тренер Дешам и «Юве» распрощались. Его помощник Джанкарло Коррадини руководил командой в последние две игры, которые были провалены. Но на положении в таблице это уже не сказалось. За 30 матчей Давид Трезеге забил 15.

Целые десять лет Трезеге провёл в Турине, но в 2010 году всё же пришло время прощаться. Француз объявил, что покидает Италию и переходит в испанский «Эркулес», где родилась его жена.

Несмотря на уход, Трезеге не мог забыть о любимом клубе. Здесь он пользовался обожанием фанатов, которые сначала полюбили его голы, а затем и зауважали, как человека. «Футболист, забивающий по 17 голов за сезон в комментариях не нуждается», - отметил президент Андреа Аньелли в августе 2010. «Это история любви. Давид навсегда останется в сердцах болельщиков «Ювентуса».

В Примере француз продолжил забивать – за 31 матч он отметился 12 голами. Но «Эркулес» всё же покинул первый дивизион. На этот раз Давид решил не задерживаться, и согласился на соблазнительное предложение «Бани Яс» из ОАЭ. Сложно сказать, что он там забыл, и, поняв свою ошибку, он поспешно вернулся в менее экзотические чемпионаты, а точнее в уважаемый с детства «Ривер Плейт», который в 2006 тоже унизительно вылетел из чемпионата – впервые за 110 лет.

Ривер Плейт

В июне 2008 «миллионеры» праздновали победу благодаря усилиям Диего Симеоне. Но первая половина 79-го сезона чемпионата Аргентины была провалена. Четвёртое и девятое места – вновь и вновь известный клуб разочаровывал болельщиков. Их ждал матч плей-офф против «Белграно».

Первая встреча завершилась поражением со счётом 2:0, и спастись не получилось. К концу второго матча (1:1) зрители в гневе кинулись на футбольное поле. Полиции пришлось использовать водяные пушки, но фанаты кинулись на улицы и стали громить всё, что попадалось под руку.

Иронично, но одним из творцов этого позора был легендарный Даниэль Пассарелла, в 78 году выигравший на этом же стадионе Чемпионат мира. Президентом клуба он стал в 2009 после противоречивых выборов. Именно под его предводительством команда погрязла в долгах. «Миллионеры» в одночасье превратились в нищих.

«Аргентинец душой» Трезеге пришёл в «Ривер» летом. Ему было уже 34 года, но команда предложила контракт на три года. Давид давно мечтал стать частью любимой с детства команды. И, как и в «Юве», он стремился быть не «наёмником», а частью сверхновой истории. Травмы, преследовавшие его в ОАЭ, сразу испарились, и он набрал форму.

В итоге «Ривер» взял 34 очков из возможных 57, а Трезеге забил 33 гола. Во второй половине сезона «Ривер» забил ещё столько же, но заработал уже 39 очков.

Тренер Матиас Альмейда впервые выпустил Трезеге 12 февраля 2012 года. Противником выступил «Чакарита Хуниорс». Гола француз не забил, но «Ривер» всё же выиграл со счётом 2:0.

Первый клуб залетел в следующем раунде в ворота «Индепендьенте Ривадавия». Трезеге забил головой, прокинув мяч мимо вратаря прямо в нижний угол. Форвард не мог не улыбнуться – его фирменная черта после каждого забитого гола.

Дальше – лучше. Давид отметился в игре против «Спортиво Десампарадос»; на его счету 2 гола в ворота «Дефенса и Хустисия», благодаря чему матч закончился с безумной афишей 3:3. Уже в следующей игре он вновь поражал ворота – на этот раз вратаря «Депортиво Мерло». Что забавно, матч должен был проходить дома, но в итоге был перенесён на «Хосе Амальфитани», принадлежащий «Велесу Сарсфилду». Почему? Дело в том, что поле «Ривера» было отведено на концерт знаменитого Роджера Уотерса из Pink Floyd. Приоритеты.

Давид был неостановим. Дубль против «Феррокарриль Оэсте» важно отметить по одной причине. Не из-за пенальти, конечно, а из-за второго гола, который стал самым запоминающимся во всей «риверской» карьере Трезеге, который с лёта пробил так, что одноклубник Даниэл Вера обхватил голову руками.

В 30-м раунде «Ривер» принимал «Институто», за который выступал Пауло Дибала. Важный матч, который решился сумбурным голом Трезеге. Следующая игра – и вновь гол француза. На этот раз жертвой стала «Химнасия» из города Сан-Сальвадор-де-Хухуй. Грязный, красивый или случайный – независимо от того, каким был гол, Трезеге радовался одинаково, и радость его заражала трибуны, которые с каждым выходом француза любили того всё больше. Его футбольный паспорт может и говорил: «ле блё», но болельщикам было всё равно – по их мнению, сердце их кумира было покрашено в бело-голубые цвета.

«Альмиранте Браун» стала последними гостями, но и они были повержены традиционно – дублем Трезеге. Сначала – красивейший удар с лёта, а затем ближний удар в самом конце. К сожалению, знаменитый «Монументаль» не был набит под завязку: верхняя часть трибуны имени Омара Сивори была закрыта из-за стычки между фанатами, в результате которой погиб 20-летний Гонсало Сауседо.

«Ривер» на одно очко опередил «Кильмес» и вернулся в первый дивизион. За пару месяцев Трезеге забил 13 голов (из 19 матчей) и превосходно сыгрался с Фернандо Кавенаги. Решив, что дело его сделано, Давид попытал удачи в другом клубе – «Ньюэллс Олд Бойз» из Росарио. После этого он немного поиграл за индийский «Пуна Сити», где и завершил карьеру.

Давид Трезеге всегда играл с улыбкой. Заслуги француза на клубном и международном уровне записали его имя в книги истории. Титул – один из величайших нападающих своего поколения.

Можно долго рассказывать про медали, кубки и индивидуальные достижения – и это будет интересно. Но не менее важно отметить два интересных сезона, которые он добровольно провёл в «трущобах», помогая павшим гигантам вернуться на вершину. Успех в футболе могут купить и деньги, но этот уроженец Руана мог предложить что-то большее – преданность. Так мы и должны его запомнить.

Юрий Сергеев