Герреро вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров Кубка Америки

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро поразил ворота Чили в полуфинальном матче Кубка Америки-2019.

Этот гол стал для 35-летнего футболиста 13-м в рамках континентального первенства.

Таким образом, звёздный перуанец вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров турнира. Столько же забили Габриэль Батистута, Хосе Мануэль Морено (оба - Аргентина), Жаир, Адемир (оба - Бразилия) и Эктор Скароне (Уругвай).

А возглавляют гонку голеадоров в Кубке Америки бразилец Зизиньо и аргентинец Норберто Мендес. В их активе по 17 мячей.

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