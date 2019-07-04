Герреро вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров Кубка Америки
Нападающий сборной Перу Паоло Герреро поразил ворота Чили в полуфинальном матче Кубка Америки-2019.
Этот гол стал для 35-летнего футболиста 13-м в рамках континентального первенства.
Таким образом, звёздный перуанец вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров турнира. Столько же забили Габриэль Батистута, Хосе Мануэль Морено (оба - Аргентина), Жаир, Адемир (оба - Бразилия) и Эктор Скароне (Уругвай).
А возглавляют гонку голеадоров в Кубке Америки бразилец Зизиньо и аргентинец Норберто Мендес. В их активе по 17 мячей.
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