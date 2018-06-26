Герреро забил второй гол в ворота австралийцев

Форвард сборной Перу Пауоло Герреро забил второй гол в ворота национальной команды Австралии в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира. Случилось это на 50-й минуте игры.

Напомним, первый гол в поединке забил Каррильо. | soccernews.ru