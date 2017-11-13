Геррейру прокомментировал интерес со стороны ПСЖ

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру прокомментировал слухи об интересе со стороны ПСЖ.

"На данный момент ничего конкретного сказать не могу. У меня есть соглашение с "Боруссией". Я только вернулся в строй после повреждения, я не думаю ни о каких переходах. Сейчас я думаю только о "Боруссии" - приводит слова Геррейру Lequipe.

В текущем сезоне Геррейру принял участие в трех матчах и забил один гол.

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