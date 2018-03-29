Гершкович: "Не могу сказать, что "Спартак" блещет, порой именно болельщики выигрывают ему матчи"

Известный тренер Михаил Гершкович оценил выступления московского "Спартака" в текущем сезоне.

"Массимо Каррера адаптировался в России, уважительно относится к нашей стране. Но сказать, что "Спартак" блещет, не могу. Команда играет с большими перепадами, а в обороне порой действует просто безобразно. При этом есть место определенному везению, а также сказывается помощь трибун. Болельщики у "Спартака" - вообще уникальные. Порой именно они выигрывают матчи", - цитирует 69-летнего специалиста bobsoccer.ru.

Напомним, "Спартак" почтил память жертв кемеровской трагедии. | soccernews.ru