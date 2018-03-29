Гершкович: "Не могу сказать, что "Спартак" блещет, порой именно болельщики выигрывают ему матчи"

Теги массимо каррераспартак москва

Гершкович: "Не могу сказать, что "Спартак" блещет, порой именно болельщики выигрывают ему матчи"Известный тренер Михаил Гершкович оценил выступления московского "Спартака" в текущем сезоне.

"Массимо Каррера адаптировался в России, уважительно относится к нашей стране. Но сказать, что "Спартак" блещет, не могу. Команда играет с большими перепадами, а в обороне порой действует просто безобразно. При этом есть место определенному везению, а также сказывается помощь трибун. Болельщики у "Спартака" - вообще уникальные. Порой именно они выигрывают матчи", - цитирует 69-летнего специалиста bobsoccer.ru.

Напомним, "Спартак" почтил память жертв кемеровской трагедии. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов