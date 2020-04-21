Гершкович: "Никто не расстроится, если из РПЛ уедут Тедеско и Божович"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что уход некоторых тренеров никак не повлияет на качество российского футбола.



"Кризис сейчас во всех странах, все футболисты идут на понижение зарплат. Но давайте подумаем - по кому из иностранных игроков и тренеров мы будем очень скучать, если из-за кризиса они захотят уехать? Таких футболистов можно по пальцам пересчитать, жалко будет человек семь-восемь.

Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры - Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится. От их отъезда мы ничего не потеряем", - сказал Гершкович.

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