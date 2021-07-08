Гершкович объяснил, почему Черчесова не стоит увольнять из сборной России

Теги россиястанислав черчесов

Гершкович объяснил, почему Черчесова не стоит увольнять из сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович считает, что необязательно сейчас отправлять в отставку действующего наставника национальной команды Станислава Черчесова.

"Раздаётся немало голосов за отставку Черчесова. Но надо думать не только о сегодняшнем дне. 1 сентября играть против фаворита группы, хорватов. Сборная уже вошла в отборочный цикл. Черчесов знает обстановку, людей, собственные ошибки. Поставь сейчас кого-то другого, риск будет намного выше. Да и кого? Кто возьмётся менее чем за два месяца до важнейших матчей принять сборную и дать результат?

Надо определиться, чего мы хотим. Обновления - одно, расправы - другое, на чемпионат мира - третье. Если на чемпионат мира, нынешний тренерский штаб нужно оставить, на мой взгляд. Мы во многом потому и провели техком в такой форме, чтобы не выбить уверенность из людей, возглавляющих сборную, оказать им помощь, содействие, не навредить. Пропустить чемпионат мира будет самым плачевным результатом", - заявил Гершкович.

Россияне провалили Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года. Его контракт с РФС рассчитан до завершения ЧМ-2022.

Не пропустите: Рауль Рианчо не против того, чтобы возглавить сборную России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн повторил рекорд Линекера в сборной Англии

Кейн повторил рекорд Линекера в сборной Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов