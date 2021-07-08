Гершкович объяснил, почему Черчесова не стоит увольнять из сборной России
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович считает, что необязательно сейчас отправлять в отставку действующего наставника национальной команды Станислава Черчесова.
"Раздаётся немало голосов за отставку Черчесова. Но надо думать не только о сегодняшнем дне. 1 сентября играть против фаворита группы, хорватов. Сборная уже вошла в отборочный цикл. Черчесов знает обстановку, людей, собственные ошибки. Поставь сейчас кого-то другого, риск будет намного выше. Да и кого? Кто возьмётся менее чем за два месяца до важнейших матчей принять сборную и дать результат?
Надо определиться, чего мы хотим. Обновления - одно, расправы - другое, на чемпионат мира - третье. Если на чемпионат мира, нынешний тренерский штаб нужно оставить, на мой взгляд. Мы во многом потому и провели техком в такой форме, чтобы не выбить уверенность из людей, возглавляющих сборную, оказать им помощь, содействие, не навредить. Пропустить чемпионат мира будет самым плачевным результатом", - заявил Гершкович.
Россияне провалили Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года. Его контракт с РФС рассчитан до завершения ЧМ-2022.
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