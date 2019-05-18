Гершкович предложил создать "Клуб Сергея Семака"

Теги сергей семакзенит санкт-петербург

Гершкович предложил создать "Клуб Сергея Семака"

Председатель правления Объединения отечественных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович от имени профессионального тренерского сообщества выступил с идеей создать "Клуб Сергея Семака".

Напомним, Семак - первый из россиян, кому удалось выиграть чемпионат России в качестве игрока и тренера. 

Ранее "Зенит" под его руководством досрочно оформил чемпионство России.

Подобные клубы уже существуют. Например, "Клуб Григория Федотова", куда входят футболисты, забившие в чемпионате 100 и больше голов и "Клуб Льва Яшина, куда вошли вратари, отыгравшие 100 и более "сухих" матчей.

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