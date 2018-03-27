Гершкович: "Стрельцов значительно опережал свое время, его я бы поставил даже выше Месси"

Теги лионель месси

Гершкович: "Стрельцов значительно опережал свое время, его я бы поставил даже выше Месси"Известный тренер Михаил Гершкович сравнил легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова с ведущим бомбардиром каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Стрельцов значительно опережал свое время. Хотя, чтобы рядом с ним чувствовать себя комфортно, надо было попасть в некую струю. Не все могли прочувствовать. Пожалуй, Эдика я бы поставил даже выше Месси, пусть аргентинец, конечно, и гигант", - цитирует 69-летнего специалиста bobsoccer.ru.

Напомним, Месси и тер Штеген рискуют пропустить матч против "Севильи". | soccernews.ru

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