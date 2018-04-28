"Герта" – "Аугсбург" - 2:2, "Фрайбург" – "Кёльн" - 3:2 (обзоры)

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"Герта" – "Аугсбург" - 2:2, "Фрайбург" – "Кёльн" - 3:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 32-го тура немецкой Бундеслиги.

"Герта" – "Аугсбург" - 2:2 

"Фрайбург" – "Кёльн" - 3:2

Не пропустите: "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" и другие результаты 32-го тура немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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9 Боруссия Менхенгладбах 32 44
10 Герта 32 43
11 Аугсбург 32 41
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 32 36
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