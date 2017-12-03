"Герта" - "Айнтрахт" - 1:2 (обзор)

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"Герта" - "Айнтрахт" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата Германии между "Гертой" и "Айнтрахтом" (1:2).

Видео: "Герта" - "Айнтрахт".

 

Не пропустите: "Герта" дома проиграла "Айнтрахту". | http://soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 14 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 14 17
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 14 17
14 Майнц 05 14 15
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
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