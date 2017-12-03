"Герта" - "Айнтрахт" - 1:2 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата Германии между "Гертой" и "Айнтрахтом" (1:2).
Видео: "Герта" - "Айнтрахт".
Не пропустите: "Герта" дома проиграла "Айнтрахту". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|14
|32
|2
|РБ Лейпциг
|14
|26
|3
|Шальке
|14
|25
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|24
|5
|Хоффенхайм
|14
|23
|6
|Боруссия Дортмунд
|14
|22
|7
|Аугсбург
|14
|22
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|22
|9
|Байер Леверкузен
|14
|21
|10
|Ганновер 96
|14
|19
|11
|Вольфсбург
|14
|17
|12
|Герта
|14
|17
|13
|Штутгарт
|14
|17
|14
|Майнц 05
|14
|15
|15
|Гамбург
|14
|14
|16
|Фрайбург
|14
|12
|17
|Вердер Бремен
|14
|11
|18
|Кельн
|14
|3