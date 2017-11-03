"Герта" берет реванш у "Зари" и возвращается в борьбу за выход из группы
Повторное противостояние берлинской "Герты" и луганской "Зари" проходило в столице Германии. В первом матче соперников две недели назад успех отпраздновал украинский клуб. На своем поле команда Паля Дардаи горела желанием взять реванш и заодно поправить турнирное положение в квартете. Потеря очков в этой встрече практически лишала "Герту" шансов побороться за выход из группы.
То, что немцы с первых минут пойдут вперед, не стало сюрпризом. Однако гости, как это ни странно, оказались не готовы к стартовой активности соперника. Или же команде Юрия Вернидуба элементарно не хватило опыта игры на таком уровне правильно отреагировать на ситуацию.
Так или иначе, но хозяева поля к 16-й минуте открыли счет, создав при этом ряд опасных моментов. Первый раз мяч мог влететь в ворота луганчан на 5-й минуте. Калу получил мяч в чужой штрафной, протащил его в окружении троих соперников и пробил низом в ближний угол с угла вратарской – Лунин отбил перед собой, после чего его подстраховали защитники.
Ровно через пять минут "Герта" снова была близка к успеху. Зельке продавил Гречишкина на правом фланге, ворвался в штрафную, и покатил низом на Эссвайна. Тот пробивал в касание в дальний нижний угол, но мяч полетел не сильно, так что голкипер "Зари" намертво зафиксировал сферу в руках.
Гол назревал и случился сразу после четверти часа игры. Хозяева подавали угловой, но Лунин сыграл кулаками на выходе. Подбор остался за "бело-голубыми", после чего атака прошла левым флангом, и Миттельштадт навесил в штрафную точно на голову Зельке. Дейви с близкого расстояния вогнал мяч в дальний угол – 1:0.
Открыв счет, игроки "Герты" значительно сбавили обороты. А к середине тайма территориальное преимущество и вовсе перешло к луганчанам. В эти минуты команда Юрия Вернидуба много комбинировала с мячом, но по-настоящему смогла заставить понервничать публику на стадионе только раз. Лунев отважился на удар с линии штрафной, однако сфера совсем немного миновала створ ворот Крафта.
По всей видимости, в перерыве Паль Дардаи попросил свою команду играть агрессивнее. Уж больно близко к своим воротам прижималась "Герта" в конце первого тайма. Берлинцы на просьбу тренера отреагировали должным образом, предложив гостям поиграть на встречных курсах. В такой ситуации у "бело-голубых" снова появились моменты. В частности, мог оформлять дубль Зельке, но после паса от Калу, пробил точно в руки Лунину.
У игроков "Зари" в атаке мало что получалось, откровенно говоря. Но даже при такой игре стопроцентный шанс забить луганчане получили. После подачи с правого фланга и борьбы на втором этаже мяч отлетел к Гордиенко, который оказался перед воротами в метрах пяти. Переправлять сферу в ворота Артем решил ногой, хотя читался кивок головой, ведь сфера подскочила на уровень груди. В итоге Гордиенко ткнул мяч носком и тот полетел выше ворот. Гости упустили супермомент переломить ход встречи.
А вскоре "Герта" наказала соперника за расточительность и за ошибки. Опанасенко выполнил непонятный поперечный пас, после которого мяч оказался у Эссвайна. Полузащитник немцев добежал до штрафной и вывел один на один Зельке, тот ловко ушел от Лунина и забивал уже в пустые ворота – 2:0.
Собственно, на этом игру можно было заканчивать. Гости опустили руки и практически не предпринимали попыток спасти матч. Хозяева же могли забить еще, но не использовали ряд перспективных выпадов.
Таким образом, "Герта" берет реванш у "Зари" и возвращается в борьбу за одну из путевок в плей-офф.
"Герта" – "Заря" – 2:0
Голы: Зельке, 16 – 1:0. Зельке, 73 – 2:0.
"Герта": Крафт, Пекарик, Торунарига, Штарк, Миттельштедт, Майер, Штокер, Эшвайн (Дардаи, 80), Дуда (Шельбред, 74), Калу (Харагучи, 59), Зельке.
"Заря": Лунин, Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Андриевский, Харатин, Силас (Гордиенко, 56), Караваев (Леонидас, 74), Лунев (Громов, 60), Юри.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! Гол Кокорина на последних секундах выводит "Зенит" в плей-офф Лиги Европы
опрос
Лента новостей
-
Бэйл восстановился после травмы
-
"Локомотив" выпустил официальное заявление по травмам Гильерме и Эдера
-
Рафинья может покинуть "Баварию"
-
Стала известна заявка сборной Германии на товарищеские матчи с Англией и Францией
-
Касорла мог остаться без ноги
-
Монтелла близок к увольнению из "Милана"
-
"Реал" включился в борьбу за Коутиньо
-
Наингголан вызван в сборную Бельгии
-
Кокорин установил личный рекорд
-
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Саудовской Аравией и США, Роналду вне состава
-
Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы
-
"Эспаньол" продлил Морено
-
Ракицкий пропустит матч со сборной Словакии
-
Лопетеги объявил состав сборной Испании на матчи с Коста-Рикой и Россией
-
Панченко рассказал о своих перспективах вернуться в сборную России
-
Варан вернулся в строй
-
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
-
Эвра получит пятиматчевую дисквалификацию
-
Турнир прогнозов: анонс 16 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 16 тура
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|4
|8
|2
|Астана
|4
|7
|3
|Славия Прага
|4
|5
|4
|Маккаби Тель-Авив
|4
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|4
|10
|2
|Партизан
|4
|5
|3
|Янг Бойз
|4
|3
|4
|Шкендербеу
|4
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|Лудогорец
|4
|8
|2
|Брага
|4
|7
|3
|Хоффенхайм
|4
|4
|4
|Истанбул ББ
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|4
|8
|2
|АЕК
|4
|6
|3
|Аустрия Вена
|4
|4
|4
|Риека
|4
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|4
|8
|2
|Лион
|4
|8
|3
|Аполлон
|4
|3
|4
|Эвертон
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Копенгаген
|4
|6
|2
|Шериф
|4
|6
|3
|Локомотив Москва
|4
|5
|4
|Злин
|4
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|4
|10
|2
|Виктория Плзень
|4
|6
|3
|Хапоэль Беэр-Шева
|4
|4
|4
|Лугано
|4
|3
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|4
|10
|2
|Црвена Звезда
|4
|5
|3
|БАТЭ
|4
|4
|4
|Кельн
|4
|3
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|4
|8
|2
|Марсель
|4
|6
|3
|Коньяспор
|4
|4
|4
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|4
|7
|2
|Заря Луганск
|4
|6
|3
|Атлетик Бильбао
|4
|5
|4
|Герта
|4
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|4
|12
|2
|Ницца
|4
|6
|3
|Зульте-Варегем
|4
|4
|4
|Витесс
|4
|1
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|Реал Сосьедад
|4
|9
|3
|Русенборг
|4
|4
|4
|Вардар
|4
|0