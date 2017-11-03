"Герта" берет реванш у "Зари" и возвращается в борьбу за выход из группы

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"Герта" берет реванш у "Зари" и возвращается в борьбу за выход из группы

Повторное противостояние берлинской "Герты" и луганской "Зари" проходило в столице Германии. В первом матче соперников две недели назад успех отпраздновал украинский клуб. На своем поле команда Паля Дардаи горела желанием взять реванш и заодно поправить турнирное положение в квартете. Потеря очков в этой встрече практически лишала "Герту" шансов побороться за выход из группы.

То, что немцы с первых минут пойдут вперед, не стало сюрпризом. Однако гости, как это ни странно, оказались не готовы к стартовой активности соперника. Или же команде Юрия Вернидуба элементарно не хватило опыта игры на таком уровне правильно отреагировать на ситуацию.

Так или иначе, но хозяева поля к 16-й минуте открыли счет, создав при этом ряд опасных моментов. Первый раз мяч мог влететь в ворота луганчан на 5-й минуте. Калу получил мяч в чужой штрафной, протащил его в окружении троих соперников и пробил низом в ближний угол с угла вратарской – Лунин отбил перед собой, после чего его подстраховали защитники.

Ровно через пять минут "Герта" снова была близка к успеху. Зельке продавил Гречишкина на правом фланге, ворвался в штрафную, и покатил низом на Эссвайна. Тот пробивал в касание в дальний нижний угол, но мяч полетел не сильно, так что голкипер "Зари" намертво зафиксировал сферу в руках.

Гол назревал и случился сразу после четверти часа игры. Хозяева подавали угловой, но Лунин сыграл кулаками на выходе. Подбор остался за "бело-голубыми", после чего атака прошла левым флангом, и Миттельштадт навесил в штрафную точно на голову Зельке. Дейви с близкого расстояния вогнал мяч в дальний угол – 1:0.

Открыв счет, игроки "Герты" значительно сбавили обороты. А к середине тайма территориальное преимущество и вовсе перешло к луганчанам. В эти минуты команда Юрия Вернидуба много комбинировала с мячом, но по-настоящему смогла заставить понервничать публику на стадионе только раз. Лунев отважился на удар с линии штрафной, однако сфера совсем немного миновала створ ворот Крафта.

По всей видимости, в перерыве Паль Дардаи попросил свою команду играть агрессивнее. Уж больно близко к своим воротам прижималась "Герта" в конце первого тайма. Берлинцы на просьбу тренера отреагировали должным образом, предложив гостям поиграть на встречных курсах. В такой ситуации у "бело-голубых" снова появились моменты. В частности, мог оформлять дубль Зельке, но после паса от Калу, пробил точно в руки Лунину.       

У игроков "Зари" в атаке мало что получалось, откровенно говоря. Но даже при такой игре стопроцентный шанс забить луганчане получили. После подачи с правого фланга и борьбы на втором этаже мяч отлетел к Гордиенко, который оказался перед воротами в метрах пяти. Переправлять сферу в ворота Артем решил ногой, хотя читался кивок головой, ведь сфера подскочила на уровень груди. В итоге Гордиенко ткнул мяч носком и тот полетел выше ворот. Гости упустили супермомент переломить ход встречи.

А вскоре "Герта" наказала соперника за расточительность и за ошибки. Опанасенко выполнил непонятный поперечный пас, после которого мяч оказался у Эссвайна. Полузащитник немцев добежал до штрафной и вывел один на один Зельке, тот ловко ушел от Лунина и забивал уже в пустые ворота – 2:0.

Собственно, на этом игру можно было заканчивать. Гости опустили руки и практически не предпринимали попыток спасти матч. Хозяева же могли забить еще, но не использовали ряд перспективных выпадов.

Таким образом, "Герта" берет реванш у "Зари" и возвращается в борьбу за одну из путевок в плей-офф.

"Герта" – "Заря" – 2:0

Голы: Зельке, 16 – 1:0. Зельке, 73 – 2:0.

"Герта": Крафт, Пекарик, Торунарига, Штарк, Миттельштедт, Майер, Штокер, Эшвайн (Дардаи, 80), Дуда (Шельбред, 74), Калу (Харагучи, 59), Зельке.

"Заря": Лунин, Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Андриевский, Харатин, Силас (Гордиенко, 56), Караваев (Леонидас, 74), Лунев (Громов, 60), Юри.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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