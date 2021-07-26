"Герта" близка к подписанию контракта с Йоветичем

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"Герта" близка к подписанию контракта с ЙоветичемФото: инстаграм Йоветича/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, черногорский форвард Стефан Йоветич пслиодпишет контракт с клубом из немецкой Бундеслиги.

По информации источника, соглашение игрока с "Гертой" будет рассчитано на три сезона.

В прошедшем сезоне Йоветич сыграл 33 матча за "Монако", в которых 7 голов и отдал одну голевую передачу.

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