"Герта" близка к подписанию контракта с Йоветичем
Фото: инстаграм Йоветича/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, черногорский форвард Стефан Йоветич пслиодпишет контракт с клубом из немецкой Бундеслиги.
По информации источника, соглашение игрока с "Гертой" будет рассчитано на три сезона.
В прошедшем сезоне Йоветич сыграл 33 матча за "Монако", в которых 7 голов и отдал одну голевую передачу.
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