"Герта" – "Боруссия Д" - 1:1 (обзор)

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"Герта" – "Боруссия Д" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура немецкой Бундеслиги между "Гертой" и дортмундской "Боруссией".

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" в гостях не сумела обыграть "Герту". | http://soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 18 31
3 Боруссия Дортмунд 19 30
4 Шальке 18 30
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 18 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 19 25
12 Вольфсбург 18 20
13 Штутгарт 18 20
14 Фрайбург 18 20
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
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