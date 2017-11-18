"Герта" – "Боруссия М" - 2:4 (обзор)

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"Герта" – "Боруссия М" - 2:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура немецкой Бундеслиги между "Гертой" и менхенгладбахской "Боруссией".

Герта - Боруссия М от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" на выезде победила "Герту". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 12 29
2 РБ Лейпциг 12 23
3 Боруссия Менхенгладбах 12 21
4 Боруссия Дортмунд 12 20
5 Хоффенхайм 12 20
6 Шальке 11 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 11 18
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Аугсбург 12 16
11 Штутгарт 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 12 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 12 2
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