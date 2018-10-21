"Герта" дома не смогла обыграть "Фрайбург"

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"Герта" дома не смогла обыграть "Фрайбург"В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги берлинская "Герта" на своем поле сыграла вничью с "Фрайбургом".

"Герта" - "Фрайбург" - 1:1

Голы: Дуда, 7 - 1:0, Кох, 36 - 1:1.

"Герта": Ярштайн, Лазаро, Лукассен, Лустенбергер, Платтенхардт, Шелбред, Майер, Калу (Дардаи, 84), Дуда, Дилроусон (Леки, 62), Ибишевич (Зельке, 71).

"Фрайбург": Шволов, Кублер, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кох, Хаберер, Терраццино (Петерсен, 46), Хефлер, Саллаи (Окороджи, 72), Вальдшмидт (Линхарт, 90+1).

Напомним, вчера победы в своих матчах 9-го тура одержали дортмундская "Боруссия" и "Бавария". | soccernews.ru

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