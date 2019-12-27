"Герта" хочет подписать троих топ-игроков

Берлинская "Герта" намерена совершить три громких трансфера, сообщает Blick.

По информации источника, сейчас немецкий клуб активно ведёт переговоры о переходе полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки.

Также "старая дама" всерьёз претендует на атакующих хавбеков Марио Гётце ("Боруссия Д") и Юлиана Дракслера (ПСЖ).

По итогам 17 туров "Герта" занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. С 27 ноября команду возглавляет Юрген Клинсманн.

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