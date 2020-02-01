"Герта" и "Шальке" не выявили победителя в матче Бундеслиге

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиге "Герта" сыграла вничью с "Шальке".

"Шальке" так и остался на шестом месте, а "Герта" - на 13-м.

"Герта" - "Шальке" 0:0

"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Боята, Дилросун, Аскасибар, Вольф (Пионтек, 63), Груйич (Майер, 63), Лукебакио, Шелбред.

"Шальке": Нюбель, Очипка, Кабак, Настасич, Харит, Маскарель, Грегорич, Сердар (Шопф, 78), Раман, Маккенни, Калиджури.

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