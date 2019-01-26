"Герта" и "Шальке" расписали результативную ничью

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" сыграла вничью с "Шальке". Игра не изменила турнирного положения клубов. "Бело-голубые" по-прежнему занимают 7-е место, а "кобальтовые" - 12-е.

"Герта" - "Шальке" 2:2

Голы: Коноплянка, 17 - 0:1, Груйич, 39 - 1:1, Ут, 44 - 1:2, Ибишевич, 45 - 2:2

"Герта": Ярстейн, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Дуда (Дарида, 87), Лазаро, Груйич, Лустенбергер, Майер (Миттельштедт, 87), Зельке, Ибишевич (Калу, 72).

"Шальке": Нюбель, Стамбули (Бенталеб, 33), Настасич, Сане, Очипка, Коноплянка, Калиджури, Шопф (Сердар, 27), Руди, Скрибски (Кутуджу, 76), Ут.

Предупреждения: Рекик (14), Зельке (41), Руди (41).

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