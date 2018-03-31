"Герта" и "Вольфсбург" голов не забили

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"Герта" и "Вольфсбург" голов не забили

В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" принимала "Вольфсбург". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Герта" – "Вольфсбург" - 0:0

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Вайзер, Лекки, Лустенбергер, Майер (Дуда, 70), Дарида, Ибишевич (Зельке, 62), Калу (Шибер, 83).

"Вольфсбург": Кастельс, Брума, Виллиам, Верхаг, Кнохе, Камачо, Гилавоги, Арнольд, Брекало (Штеффен, 68), Осимхен (Дидави, 46), Димата (Ориги, 83).

Удаление: Гилавоги (90).

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