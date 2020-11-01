"Герта" и "Вольфсбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги
"Герта" и "Вальфсбург" обменялись голами в матче 6-го тура чемпионата Германии.
"Герта" - "Вольфсбург" - 1:1 (1:1)
Голы: Кунья, 6 - 1:0, Баку, 20 - 1:1.
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Миттельштедт (Платтенхардт, 74), Альдерете, Дарида, Тузар (Гендузи, 57), Кордоба (Пентек, 82), Лукебакио (Дилросюн, 74), Кунья.
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон (Клаус, 85), Лакруа, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Брекало (Жуан Виктор, 66), Баку, Филипп (Мехмеди, 65), Вегхорст (Бялек, 90+3).
А еще: Журналист Егоров: "Герта" интересуется Тедеско| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20