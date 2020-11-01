"Герта" и "Вольфсбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги

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"Герта" и "Вольфсбург" сыграли вничью в матче Бундеслиги

"Герта" и "Вальфсбург" обменялись голами в матче 6-го тура чемпионата Германии.

"Герта" - "Вольфсбург" - 1:1 (1:1)

Голы: Кунья, 6 - 1:0, Баку, 20 - 1:1.

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Миттельштедт (Платтенхардт, 74), Альдерете, Дарида, Тузар (Гендузи, 57), Кордоба (Пентек, 82), Лукебакио (Дилросюн, 74), Кунья.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон (Клаус, 85), Лакруа, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Брекало (Жуан Виктор, 66), Баку, Филипп (Мехмеди, 65), Вегхорст (Бялек, 90+3).

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