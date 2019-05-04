"Герта" и "Вольфсбург" в домашних матчах обыграли своих соперников
"Герта" в домашнем матче 32-го тура Бундеслиги обыграла "Штугарт".
"Герта" - "Штутгарт" - 3:1 (2:0)
Голы: Ибишевич, 40 - 1:0, Дуда, 45+1 - 2:0, Калу, 67 - 3:0, Гомес, 70 - 3:1.
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Миттельштедт, Шельбред (Груич, 61), Лустенбергер, Лазаро, Дуда, Ибишевич (Зельке, 71), Калу, Леки (Дилросюн, 66).
"Штутгарт": Цилер, Бек (Гентнер, 64), Аого, Кемпф, Павар, Соса, Озан Кабак, Кастро, Дидави, Донис (Эссвайн, 57), Гонсалес (Гомес, 46).
В параллельном матче 32-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" переиграл "Нюрнберг".
"Вольфсбург" - "Нюрнберг" - 2:0 (1:0)
Голы: Клаус, 38 - 1:0, Тиссеран, 78 - 2:0
"Вольфсбург": Перван, Тиссеран, Герхардт, Кнохе, Арнольд, Штеффен(Удуохай, 76), Реджбечай, Гилавоги, Клаус (Малли, 70), Вегорст (Гинчек, 84), Мехмеди.
"Нюрнберг": Матения, Эвертон (Марграйттер, 73), Мюль, Бауэр, Ляйбольд, Левен, Керк, Беренс, Эррас, Матеус Перейра (Кубо, 75), Исхак (Кнелль, 81).
"Герта", имея в активе 40 очков, располагается на 10 месте в турнирной таблице Бундеслиги, "Штугарт" с 24 баллами занимает 16 место. "Вольфсбург" с 52 баллами располагается на 6 строчке, а "Нюрнберг", набрав лишь 19 очков идет на предпоследнем месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18