"Герта" и "Вольфсбург" в домашних матчах обыграли своих соперников

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"Герта" и "Вольфсбург" в домашних матчах обыграли своих соперников

"Герта" в домашнем матче 32-го тура Бундеслиги обыграла "Штугарт".

"Герта" - "Штутгарт" - 3:1 (2:0)

Голы: Ибишевич, 40  - 1:0, Дуда, 45+1 - 2:0, Калу, 67 - 3:0, Гомес, 70 - 3:1.

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Миттельштедт, Шельбред (Груич, 61), Лустенбергер, Лазаро, Дуда, Ибишевич (Зельке, 71), Калу, Леки (Дилросюн, 66).

"Штутгарт": Цилер, Бек (Гентнер, 64), Аого, Кемпф, Павар, Соса, Озан Кабак, Кастро, Дидави, Донис (Эссвайн, 57), Гонсалес (Гомес, 46).

В параллельном матче 32-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" переиграл "Нюрнберг".

"Вольфсбург" - "Нюрнберг" - 2:0 (1:0)

Голы: Клаус, 38 - 1:0, Тиссеран, 78 - 2:0

"Вольфсбург": Перван, Тиссеран, Герхардт, Кнохе, Арнольд, Штеффен(Удуохай, 76), Реджбечай, Гилавоги, Клаус (Малли, 70), Вегорст (Гинчек, 84), Мехмеди.

"Нюрнберг": Матения, Эвертон (Марграйттер, 73), Мюль, Бауэр, Ляйбольд, Левен, Керк, Беренс, Эррас, Матеус Перейра (Кубо, 75), Исхак (Кнелль, 81).

"Герта", имея в активе 40 очков, располагается на 10 месте в турнирной таблице Бундеслиги, "Штугарт" с 24 баллами занимает 16 место. "Вольфсбург" с 52 баллами располагается на 6 строчке, а "Нюрнберг", набрав лишь 19 очков идет на предпоследнем месте.

А еще: "Бавария" обыграла "Ганновер", а  менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" поделили очки| http://soccernews.ru

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