"Герта" – "Кельн" - 1:3, "Вольфсбург" – "Ганновер" - 1:0 (обзоры)

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"Герта" – "Кельн" - 1:3, "Вольфсбург" – "Ганновер" - 1:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 1/16 финала Кубка Германии.

Видео: "Герта" – "Кельн" - 1:3.

 

Видео: "Вольфсбург" – "Ганновер" - 1:0.

 

Не пропустите: "Кельн", "Штутгарт" и "Вольфсбург" вышли в 1/8 финала Кубка Германии. | http://soccernews.ru

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6 Ганновер 96 9 15
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8 Боруссия Менхенгладбах 9 14
9 Байер Леверкузен 9 12
10 Аугсбург 9 12
11 Герта 9 10
12 Майнц 05 9 10
13 Штутгарт 9 10
14 Вольфсбург 9 9
15 Фрайбург 9 8
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