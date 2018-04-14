"Герта" - "Кельн" - 2:1, "Хоффенхайм" - "Гамбург" - 2:0, "Штутгарт" - "Ганновер" - 1:1 (обзоры)

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"Герта" - "Кельн" - 2:1, "Хоффенхайм" - "Гамбург" - 2:0, "Штутгарт" - "Ганновер" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 30-го тура немецкой Бундеслиги.

"Герта" - "Кельн" - 2:1 

"Хоффенхайм" - "Гамбург" - 2:0 

"Штутгарт" - "Ганновер" - 1:1

Не пропустите: "Байер" благодаря хет-трику Фолланда разгромил "Айнтрахт" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Байер Леверкузен 30 51
5 Хоффенхайм 30 46
6 Айнтрахт Франкфурт 30 46
7 РБ Лейпциг 29 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Фрайбург 29 30
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
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