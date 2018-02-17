"Герта" – "Майнц" - 0:2 (обзор)

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"Герта" – "Майнц" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура немецкой Бундеслиги между "Гертой" и "Майнцом".

Не пропустите: "Майнц" в гостях обыграл "Герту". | http://soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 22 56
2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
8 Хоффенхайм 22 31
9 Ганновер 96 22 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 22 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 22 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 22 17
18 Кельн 22 13
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