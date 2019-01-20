"Герта" на выезде обыграла "Нюрнберг"
В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги "Нюрнберг" уступил "Герте".
"Нюрнберг" - "Герта" 1:3
Голы: Ибишевич, 15 - 0:1, Беренс, 42 - 1:1, Дуда, 50 - 1:2, Дуда, 70 - 1:3
"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Ляйбольд, Валентини, Эвертон, Левен (Кнелль, 82), Петрак, Мисидьян, Беренс, Матеус Перейра (Кубо, 82), Исхак.
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Груйич (Дарида, 57), Лазаро, Дуда, Лустенбергер, Майер, Ибишевич, Зельке (Кепке, 89).
Предупреждения: Левен (56), Мисидьян (80), Дуда (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|17
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Фрайбург
|18
|21
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|14
|Шальке
|17
|18
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11