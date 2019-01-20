"Герта" на выезде обыграла "Нюрнберг"

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"Герта" на выезде обыграла "Нюрнберг"

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги "Нюрнберг" уступил "Герте".

"Нюрнберг" - "Герта" 1:3

Голы: Ибишевич, 15 - 0:1, Беренс, 42 - 1:1, Дуда, 50 - 1:2, Дуда, 70 - 1:3

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Ляйбольд, Валентини, Эвертон, Левен (Кнелль, 82), Петрак, Мисидьян, Беренс, Матеус Перейра (Кубо, 82), Исхак.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Груйич (Дарида, 57), Лазаро, Дуда, Лустенбергер, Майер, Ибишевич, Зельке (Кепке, 89).

Предупреждения: Левен (56), Мисидьян (80), Дуда (83).

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