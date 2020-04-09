"Герта" назвала имя нового главного тренера
Новым главным тренером берлинской "Герты" назначен Бруно Лаббадиа, сообщается в официальном Twitter клуба.
Стоит отметить, что Лаббадиа стал четвертым тренером берлинского клуба по ходу нынешнего сезона. Сначала команду тренировал Анте Чович, затем - Юрген Клинсманн. После отставки последнего обязанного главного тренера исполнял Александр Нури.
После 25 туров "Герта" занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая зону вылета на шесть очков.
54-летний Лаббадиа ранее тренировал "Дармштадт", "Гройтер Фюрт", "Байер", "Гамбург", "Штутгарт", вновь "Гамбург" и "Вольфсбург".
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
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|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
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|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
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|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
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|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
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|13
|Герта
|25
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|14
|Аугсбург
|25
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|Майнц 05
|25
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|Фортуна Дюссельдорф
|25
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|Вердер Бремен
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