"Герта" назвала имя нового главного тренера

Новым главным тренером берлинской "Герты" назначен Бруно Лаббадиа, сообщается в официальном Twitter клуба.

Стоит отметить, что Лаббадиа стал четвертым тренером берлинского клуба по ходу нынешнего сезона. Сначала команду тренировал Анте Чович, затем - Юрген Клинсманн. После отставки последнего обязанного главного тренера исполнял Александр Нури.

После 25 туров "Герта" занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая зону вылета на шесть очков.

54-летний Лаббадиа ранее тренировал "Дармштадт", "Гройтер Фюрт", "Байер", "Гамбург", "Штутгарт", вновь "Гамбург" и "Вольфсбург".

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