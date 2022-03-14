"Герта" назвала имя нового главного тренера

Фото сайт "Герты"

"Герта" на своём официальном сайте объявила о назначении Феликса Магата на пост главного тренера.

Стороны заключили контракт до завершения текущего сезона.

68-летний Магат не работал с 2017 года, когда он покинул китайский "Шаньдун Лунэн".

"Герта" занимает 17-е место в таблице Бундеслиги, имея 23 очка в 26 турах.

У руля команды Магат сменил уволенного накануне Тайфуна Коркута.

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