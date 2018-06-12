"Герта" объявила о переходе Кепке

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"Герта" объявила о переходе Кепке

Форвард "Эрцгебирге" Паскаль Кепке стал игроком "Герты", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. 22-летний нападающий заключил с берлинским клубом долгосрочный контракт.

Стоит отметить, что новичок "Герты" является сыном бывшего вратаря сборной Германии Андреаса Кепке.

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