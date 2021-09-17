"Герта" обыграла дебютанта Бундеслиги

Фото: инстаграм "Герты"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Германии "Герта" на своем поле обыграла "Гройтер Фюрт" со счетом 2:1.

Победу берлинскому клубу принесли гол Юргена Эккеленкампа и автогол Максимилиана Бауэра. В составе гостей отличился Бранимир Хргота.

"Герта", набрав шесть очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Гройтер Фюрт" с 1 очком остался на последней, 18-й позиции.

"Герта" – "Гройтер Фюрт" - 2:1 (0:0)

Голы: Хргота, 57 (с пенальти) - 0:1, Эккеленкамп, 61 - 1:1, Бауэр, 79 (автогол) - 2:1

"Герта": Шволов, Зефейк, Боята (Гехтер, 27), Штарк, Дардаи, Платтенхардт (Ястшембски, 46), Боатенг (Эккеленкамп, 60), Тузар, Сердар, Бельфодиль (Зельке, 59), Маолида (Рихтер, 68).

"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Барри, 64), Файн, Дудзяк (Левелинг, 82), Грисбек, Зегуин, Нильсен, Хргота, Иттен (Абиама, 64).

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