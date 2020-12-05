"Герта" обыграла "Унион" в берлинском дерби

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"Герта" обыграла "Унион" в берлинском дерби

В стартовом матче 10-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" одержала победу над "Унионом".

Благодаря победе "Герта" поднялась на 11-е место, "Унион" остался на шестом.

"Герта" - "Унион" Берлин 3:1

Голы: Авонийи, 20 - 0:1, Пекарик, 51 - 1:1, Пионтек, 74 - 2:1, Пионтек, 77 - 3:1

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт, Штарк, Дарида (Пионтек, 46), Тузар (Дилросун, 46), Гендузи, Лукебакио (Миттельштедт, 85), Матеус Кунья.

"Унион": Люте, Кнохе, Фридрих, Рюэрсон (Беккер, 82), Триммель (Бюльтер, 78), Ленц (Гиссельманн, 77), Андрих, Премель (Тойхерт, 83), Крузе, Ингвартсен, Авонийи (Грисбек, 54).

Удаление: Андрих (23).

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