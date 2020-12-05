"Герта" обыграла "Унион" в берлинском дерби
В стартовом матче 10-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" одержала победу над "Унионом".
Благодаря победе "Герта" поднялась на 11-е место, "Унион" остался на шестом.
"Герта" - "Унион" Берлин 3:1
Голы: Авонийи, 20 - 0:1, Пекарик, 51 - 1:1, Пионтек, 74 - 2:1, Пионтек, 77 - 3:1
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт, Штарк, Дарида (Пионтек, 46), Тузар (Дилросун, 46), Гендузи, Лукебакио (Миттельштедт, 85), Матеус Кунья.
"Унион": Люте, Кнохе, Фридрих, Рюэрсон (Беккер, 82), Триммель (Бюльтер, 78), Ленц (Гиссельманн, 77), Андрих, Премель (Тойхерт, 83), Крузе, Ингвартсен, Авонийи (Грисбек, 54).
Удаление: Андрих (23).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20