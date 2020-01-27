"Герта" оформила трансфер хавбека "Лиона" Тусара

Полузащитник "Лиона" Люка Тусар стал игроком "Герты". Об этом сообщатся на официальном сайте клуба.

Отметим, что футболист продолжит играть в "Лионе" в аренде до конца сезона. С "Гертой" 22-летний футболист заключил долгосрочный контракт. Клуб заплатил за хавбека 24 миллиона евро.

В этом сезоне Тусар участвовал в 29 матчах за "Лион", отметившись 2 голами и 3 ассистами.

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