"Герта" оформила трансфер хавбека "Лиона" Тусара
Полузащитник "Лиона" Люка Тусар стал игроком "Герты". Об этом сообщатся на официальном сайте клуба.
Отметим, что футболист продолжит играть в "Лионе" в аренде до конца сезона. С "Гертой" 22-летний футболист заключил долгосрочный контракт. Клуб заплатил за хавбека 24 миллиона евро.
Lucas Tousart wird Herthaner! Wir freuen uns auf dich, @lucas_tousart29. ⚽https://t.co/RRnHZdjk2V #hahohe pic.twitter.com/vQF40iez9W— Hertha BSC (@HerthaBSC) 27 января 2020 г.
В этом сезоне Тусар участвовал в 29 матчах за "Лион", отметившись 2 голами и 3 ассистами.
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