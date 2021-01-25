"Герта" определилась с новым главным тренером
Новым главным тренером берлинской "Герты" станет Пал Дардаи, сообщает Kicker.
По сведениям издания, помогать Дардаи будет Андреас Нойендорф. На посту наставника берлинцев венгерский специалист сменит ранее уволенного Бруно Лаббадиа. Стоит отметить, что Дардаи ранее уже тренировал "Герту" с 2015 по 2019 годы.
44-летний Дардаи в бытность футболистом выступал за "Герту" на протяжении 15 лет, став легендой клуба.
После 18 туров "Герта" занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая зону вылета на два очка.
Не пропустите: Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" согласовал с Промесом сумму подписного бонуса в случае перехода
-
"Челси" уволил Лэмпарда с поста главного тренера
-
Кокорин отправился во Флоренцию вместе с женой и ребенком
-
"Рома" готова заплатить крупную сумму за форварда сборной Украины
-
Бельгийский клуб договорился об аренде нападающего ЦСКА Гайча
Лента новостей
-
В "Спартаке" прояснили позицию по Гулиеву, который прилетел на сбор в ОАЭ
-
Кокорин прилетел во Флоренцию и дал первый комментарий (видео)
-
"Милан" отдал нападающего в аренду клубу Серии В
-
В Испании назвали сроки восстановления Серхи Роберто
-
Чорлука предложил Модричу перейти в "Локомотив"
-
"Спартак" согласовал с Промесом сумму подписного бонуса в случае перехода
-
"Наполи" может сменить тренера в ближайшее время
-
"Герта" определилась с новым главным тренером
-
Абрамович прокомментировал увольнение Лэмпарда с поста наставника "Челси"
-
"Челси" уволил Лэмпарда с поста главного тренера
-
Футболисты "Спартака" проиграли команде Хабиба в товарищеском матче
-
Кокорин отправился во Флоренцию вместе с женой и ребенком
-
"Рома" готова заплатить крупную сумму за форварда сборной Украины
-
Соболев не исключил, что Тедеско останется в "Спартаке"
-
Стало известно место проведения матча квалификации ЧМ-2022 Словакия - Россия
-
Моуринью - о Бэйле: "Игровое время нужно заслужить"
-
Глушаков оценил трансферную политику "Спартака" и "Локомотива"
-
"Челси" сегодня уволит Лэмпарда и назначит Тухеля
-
"Не лысый": Ибрагимовича уличили в использовании фотошопа
-
Бельгийский клуб договорился об аренде нападающего ЦСКА Гайча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20