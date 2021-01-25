"Герта" определилась с новым главным тренером

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"Герта" определилась с новым главным тренером

Новым главным тренером берлинской "Герты" станет Пал Дардаи, сообщает Kicker.

По сведениям издания, помогать Дардаи будет Андреас Нойендорф. На посту наставника берлинцев венгерский специалист сменит ранее уволенного Бруно Лаббадиа. Стоит отметить, что Дардаи ранее уже тренировал "Герту" с 2015 по 2019 годы.

44-летний Дардаи в бытность футболистом выступал за "Герту" на протяжении 15 лет, став легендой клуба.

После 18 туров "Герта" занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая зону вылета на два очка.

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