"Герта" определилась с заменой для Клинсманна
Руководство "Герты" активно ищет нового наставника, который заменит уволенного во вторник Юргена Клинсманна.
Как сообщает Kicker, боссы берлинского клуба хотят видеть у руля команды экс-рулевого "Баварии" Нико Ковача.
Скорее всего, хорватский специалист возглавит "старую даму" летом, а до конца сезона временным тренером останется Александр Нури.
Стоит отметить, что Ковач в бытность футболистом дважды выступал за "Герту" - с 1991 по 1996 и с 2003 по 2006 год.
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