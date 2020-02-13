"Герта" определилась с заменой для Клинсманна

Руководство "Герты" активно ищет нового наставника, который заменит уволенного во вторник Юргена Клинсманна.

Как сообщает Kicker, боссы берлинского клуба хотят видеть у руля команды экс-рулевого "Баварии" Нико Ковача.

Скорее всего, хорватский специалист возглавит "старую даму" летом, а до конца сезона временным тренером останется Александр Нури.

Стоит отметить, что Ковач в бытность футболистом дважды выступал за "Герту" - с 1991 по 1996 и с 2003 по 2006 год.

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