"Герта" оштрафовала Калу за видео с рукопожатиями футболистов

"Герта" временно отстранила полузащитника Саломона Калу от тренировок. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Испанский клуб применил наказание к футболисту из-за его прямого эфира в инстаграме, где он показал раздевалку "Герты". На видео видно, что игроки команды не соблюдают правил социальной дистанции. Так, игроки здороваются друг с другом, пожимая руки, а также не соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

Пресс-служба Немецкой футбольной ассоциации раскритиковала клуб за то, что они не соблюдают правила.



Футболист уже удалил видео со своей страницы.

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