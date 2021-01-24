"Герта" отправила в отставку главного тренера Лаббадию
Берлинская "Герта" рассталась с главным тренером Бруно Лаббадиа. Также покинул свой пост управляющий директор Михаэль Преетца.
решение об увольнении специалиста было принято руководством после разгромного поражения от "Вердера" (1:4).
ℹ️ Hertha BSC have parted ways with head coach Bruno #Labbadia and managing director for sport Michael #Preetz. pic.twitter.com/p1IxqfHUji— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) January 24, 2021
Ранее сообщалось, что место 54-летнего тренера может занять Паль Дардай, работавший с берлинской командой с 2015 по 2019 год.
Напомним, что Лаббадиа тренировал "Герту" с апреля 2020 года. На данный момент, команда обосновалась на 14 строчке турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. В активе клуба 17 очков в 18 матчах. Команда не может победить в 4 матчах подряд.
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|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
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|32
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
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|Унион Берлин
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|Аугсбург
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|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
|32
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|18
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