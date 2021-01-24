"Герта" отправила в отставку главного тренера Лаббадию

Теги бруно лаббадиагерта

"Герта" отправила в отставку главного тренера ЛаббадиюБерлинская "Герта" рассталась с главным тренером Бруно Лаббадиа. Также покинул свой пост управляющий директор Михаэль Преетца.

решение об увольнении специалиста было принято руководством после разгромного поражения от "Вердера" (1:4).

Ранее сообщалось, что место 54-летнего тренера может занять Паль Дардай, работавший с берлинской командой с 2015 по 2019 год.

Напомним, что Лаббадиа тренировал "Герту" с апреля 2020 года. На данный момент, команда обосновалась на 14 строчке  турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. В активе клуба 17 очков в 18 матчах. Команда не может победить в 4 матчах подряд.

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